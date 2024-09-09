アイドルグループ・日向坂46が、7・8日にひなた宮崎県総合運動公園 ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて『ひなたフェス 2024』を開催し、きょう8日の公演で11月から全国ツアーを行うことを発表した。そして12月25・26日のファイナルは東京ドームで開催することが決定した。東京ドームでのライブは、2022年3月30・31日に開催された『3回目のひな誕祭』以来、2年ぶりとなる。【ライブ写真50枚以上】浴衣姿も披露！日向坂46が宮崎の