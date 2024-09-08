富山市内で女性から車を奪って逃げるなどしたとして、富山県警は２日、住居不定、無職の男（６４）を監禁と強盗の疑いで逮捕した。事件は８月２０日に発生。県警は３日後に男を全国に指名手配し、行方を追っていた。発表によると、男は８月２０日午後０時４０分頃、同市上袋の商業施設駐車場で、７０歳代女性が運転する軽乗用車の後部座席に乗り込み、「刺すぞ」などと脅して、約４・４キロ離れた同市婦中町萩島の商業施設駐車