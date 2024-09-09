アイドルグループ・日向坂46が、7・8日にひなた宮崎県総合運動公園 ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて『ひなたフェス 2024』を開催し、計4万人を動員した。【ライブ写真50枚以上】浴衣姿も披露！日向坂46が宮崎の地で躍動「日本のひなた」とも呼ばれる同県とは、デビュー当初からつながりの深い日向坂46。会場となったひなた宮崎県総合運動公園では、「ひなたエキスポ」と銘打ち、地元企業や行政、商店、学生などさまざまな