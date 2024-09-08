7日の2026ワールドカップ南米予選・パラグアイ戦を最後にウルグアイ代表からの引退を表明したFWルイス・スアレス。最後のパラグアイ戦は得点こそ奪えずスコアレスドローに終わったが、スアレスはフル出場を果たした。代表通算143試合をこなし、奪った得点は同代表最多となる69ゴール。とんでもない成績を残し、スアレスは代表を去ることになる。英『Daily Mail』によると、元セルティックFWクリス・サットン氏はスアレスのことを『