天城（二宮和也）を救うために、医療用AI“エルカノ”を使って佐伯（内野聖陽）がダイレクトアナストモーシスに挑む。ところがその矢先、緑内障によって視野が欠け手術の続行が難しくなる。そこへ現れたのが、天城の双子の弟である渡海征司郎（二宮和也／二役）。9月8日に放送された『ブラックペアン シーズン2』（TBS系）第9話は、久々に“オペ室の悪魔”の姿とその技量を拝むところから幕を開けるのである。 参考