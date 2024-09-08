ボートレース徳山の「ＫＲＹ山口放送杯争奪戦」は８日、予選２日目が行われた。西橋奈未（２８＝福井）は２日目メインの１２Ｒドリーム２ｎｄで、逃げた井上忠政を全速連打で追い詰めての２着。ここまで４戦１勝オール３連対と安定感たっぷりの走りを見せている。仕上がりに関しても「出足系がいい。いいエンジンと比べても同じくらい」と手応え十分。近況の成績は低調で２連率も２３％という５２号機を見事に上位級に立て