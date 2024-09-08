ボートレース徳山の「ＫＲＹ山口放送杯争奪戦」は８日、予選２日目が行われた。地元期待の井本昌也（２７＝山口）が初日から１、３、３、２着の堅調な走り。得点率トップで予選最終日を迎える。ただ、相棒４２号機の機力は平凡。「まだ微妙。出足、ターン回りは悪くない。直線は普通くらいあるけど、イマイチ。もうちょっと足の上積みをしたい」と舟足は納得域には遠い様子で、レース後はペラ調整に集中していた。当地は