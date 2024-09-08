中国の長江デルタに新たな高速鉄道杭州−温州線が開業6日、杭州西駅に停車する杭温高速鉄道の杭州発1番列車。（杭州＝新華社記者/江漢）【新華社杭州9月8日】中国浙江省の杭州、温州両市を結ぶ杭温高速鉄道が6日、開業した。新線の開業により長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）の鉄道網はさらに充実した。中国の長江デルタに新たな高速鉄道杭州−温州線が開業6日、杭州市桐廬県内で杭州−黄山間の杭黄高速鉄道