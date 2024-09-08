1粒のアフリカ産コーヒー豆がはるばる海を越えて中国にたどり着くまで、どれくらい時間がかかるだろうか。湖南省長沙市でコーヒービジネスを手がけて25年になる景建華（ジン・ジエンホア）さんは、「5年前なら3カ月以上かかったが、今では1カ月かもっと短い時間で到着する」と話す。アフリカ産コーヒー豆の海上輸送にかかる時間が短縮された背景には、中国・アフリカ間の経済貿易往来が盛んになり続けていることや、中国がアフリカ