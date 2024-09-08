【MLB】ドジャース1-3ガーディアンズ（9月6日（日本時間9月7日））【映像】女性リポーターに珍ハプニングが起きる瞬間9月6日（日本時間9月7日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスにあるドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対クリーブランド・ガーディアンズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の放った打球に、名物女性リポーターが身構えた場面が、野球ファンの間で注目を集め