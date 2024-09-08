脚本家で演出家、映画監督の三谷幸喜氏が８日、ＭＢＳ・ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。２０２２年に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」について語った。源頼朝を支えた御家人の１人で坂東の重鎮、千葉常胤（つねたね）を演じ、ネット上でも「元気な千葉の爺さん」などと話題を集めた俳優の岡本信人（７６）のキャスティングについても言及。「『鎌倉殿の１３人』の時は、御家人にお年寄りが多い。特に最初の段