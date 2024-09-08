Image: Apple 「待ってれば出る」と言われても、やっぱり気になっちゃう。Apple（アップル）のiPhone。今年は「iPhone 16」シリーズとなる見込みですが、すでにさまざまなウワサがささやかれているんです（最新型iPhoneの発表はこちらのページでリアルタイムレポートします。9月10日、月曜深夜となる午前2時より）。ウワサの確度はさまざまですけど、本当だとしたら今年のiPhoneは狙い目だぞ