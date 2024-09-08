オートバイのロードレース世界選手権シリーズ第１３戦、サンマリノ・グランプリ（ＧＰ）は８日、イタリアのミサノ・ワールド・サーキットで各クラスの決勝が行われ、モト２クラスで小椋藍（ボスコスクーロ）が今季３勝目を挙げ、年間ランキングで首位に浮上した。佐々木歩夢（カレックス）は１６位。最高峰モトＧＰクラスではマルク・マルケス（スペイン、ドゥカティ）が２連勝し、中上貴晶（ホンダ）は１３位。