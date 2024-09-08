9月10日に自民党総裁選への出馬表明会見を行う加藤勝信元官房長官がJNNの単独取材に応じ、「協創 新しい日本」をキャッチコピーに掲げ、総裁選に臨むと明らかにしました。加藤勝信 元官房長官「キャッチコピーの1つは『協創 新しい日本』。色々な価値観がある。議論して語り合いながら協力して力を合わせて作り上げていく仕組み、そして、そういう仕組みを作る中で新しい日本を作り上げていきたい」加藤氏は、総理
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