気象台は、午後11時37分に、洪水警報を渋川市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】群馬県・渋川市に発表南部では、9日未明まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■前橋市□大雨警報・土砂災害9日未明にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■桐生市□大雨警報・土砂災害9日未明にかけて警戒■渋川市□洪水警報【発表】9日未明にかけて警戒■富岡市□大