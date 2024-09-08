脚本家の三谷幸喜氏が８日放送のフジテレビ系「だれかｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演した。この日、共演の西島秀俊が俳優仲間との交流について明かすと、「僕は一切ないです」と言い切った三谷氏。打ち上げなどに出席しないことでも有名だが、その理由について「俳優さんと飲みに行って、良かったことは１回もないです。すごく素敵な俳優さんだなと思って、現場でもいい感じなんだけど、飲みに行って、この人、こんな