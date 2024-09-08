◆パ・リーグ日本ハム４―５オリックス＝延長１０回＝（８日・エスコンフィールド）日本ハム・堀瑞輝投手（２６）が５月２２日のオリックス戦以来となる本拠地登板で１回無失点と力投した。８回に２死満塁とピンチを背負うも、最後はゼロで切り抜け「結果オーライ」と再昇格から２戦連続０封とした。糸引くような直球を、捕手のミットにねじ込んだ。最後は若月をオールストレートで３球三振斬り。気迫で“悪夢”を断ち切った