香音 香音が７日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』に出演した。【写真】美脚際立つミニスカコーデの香音「Loueme」ステージでは、黒のミニスカにロングブーツ、そしてアウターにファーアウターを組み合わせたコーデ。美スタイル際立つコーデでランウェイを歩き、魅了した。