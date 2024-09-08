「キックボクシング・ＲＩＳＥ」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ビッグマッチ「ＲＩＳＥＷＯＲＬＤＳＥＲＩＥＳ２０２４ＹＯＫＯＨＡＭＡ」が開催され、世界最大のキックボクシング団体であるＧＬＯＲＹの世界フェザー級王者で、７月に原口健飛（ファッシネイトファイトチーム）の挑戦を退けたペットパノムルン（ペッチ）・キャットムーカオが来日してリングインした。ＲＩＳＥとＧＬＯＲＹが共催する６５キロ以下の世界