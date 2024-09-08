パリ・パラリンピック最終日の8日、陸上男子マラソン（車いすT54）で鈴木朋樹選手が銅メダルを獲得。女子マラソン（視覚障害T12）の道下美里選手は4位でゴールし、その後3位だったスペイン選手が失格となって順位が繰り上がり、銅メダルとなりました。【写真】夏冬あわせてパラリンピック９回出場の土田和歌子さん冬季も含めて9回目のパラリンピック出場となった49歳の土田和歌子選手は、女子マラソン（車いすT54）で6位に入り