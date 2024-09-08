竜星涼・八木莉可子W主演、日本テレビ系 2024年10月期・土曜よる10時放送のドラマ「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」。本作の初回放送日が10月5日（土）に決定！さらに、ティザー映像を解禁！YouTubeの日テレドラマ公式チャンネルや、本作の公式X、TikTok、Instagramでも視聴可能。公式X：https://x.com/dbs_ntv公式Instagram：https://www.instagram.com/sennyukyoudai_ntv公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sennyukyoudai_ntvテ