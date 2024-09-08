今日9月8日（日）に最終回を放送した読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『降り積もれ孤独な死よ』。成田凌主演、共演に吉川愛、小日向文世ほか、萩原利久、佐藤大樹、野間口徹、山下美月、黒木メイサらを迎え、講談社「マガジンポケット」で連載中のマンガ『降り積もれ孤独な死よ』（原作・井龍一、漫画・伊藤翔太）を原作に、第8話以降、完全オリジナルのストーリーを展開してきた本作。オリジナルのストーリーを展開するにあた