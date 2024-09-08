猫背気味の丸まった姿勢はお腹ぽっこりの原因になるだけでなく、肩甲骨周りの可動域が制限されて痩せにくい状態になってしまうもの。そこで習慣に採り入れたいのが、お腹の引き締め＆肩甲骨はがしが一気に叶うヨガの簡単ポーズ【猫ねじりのポーズ】です。🌼姿勢と呼吸を整えてスタイルアップ。１日３分でOK【お腹のくびれを強化する】簡単習慣猫ねじりのポーズ（１）四つん這いの状態から片方の腕をカラダの下を通し、息を