モデルの鈴木えみが、15日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に登場。13年ぶりのテレビ出演を果たす。鈴木えみ番組ではプライベートでも仲が良いという、俳優の山田孝之がVTR出演。同じ事務所でもある山田が、プライベートでみせる“えみちぃ”の素顔を明かす。仲が良いからこそ分かる“えみちぃ”の弱点も披露。さらに、山田は『Seventeen』専属モデル時代に掲載された“えみちぃ”のある