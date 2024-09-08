ちまたで話題の【スキマバイト】。10代20代前半の若い子達が気軽にバイトを渡り歩いているのを横目に、40代のおばちゃんの需要は果たしてあるのか？さらには、しばらく新しい環境に身をおいていないこともあって、知らないコミュニティーに飛び込む勇気もさらさらない。しかし、１回限りの現場だからコミュ力を発揮しなくてもいいのがスキマバイトの魅力なのでは？と、重い腰を上げて調べてみると、「タイミー」「シェアフル」「