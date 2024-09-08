頑張ってダイエットしていてもお腹がなかなか痩せていかないなら、ぜひ取り組みたいのが腹筋と体幹の強化です。そこで習慣に採り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【チェスト・リフト】。その名の通り、胸を持ち上げて行うエクササイズで、腹筋と体幹を集中強化できます。🌼体重８kg減×ウエスト−３cm。30代美容ライターが実践した【ダイエットの一工夫】チェスト・リフト（１）仰向けに寝てひざを直角に曲げて