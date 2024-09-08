女の子が喜ぶ手土産ってなんだろう？たぶん、値段じゃなくて、大切なのは気持ちじゃないかな？…というわけで今回は、アラサー編集男子に、お手軽価格の超人気店を紹介してもらいました。手に入れるために並ぶその努力も込みのプライスレスなものばかり！贈れば「なんで人気なんだろうね〜」という会話も弾むおまけ付きです。&#127804;女心がよくわかっている。イケてる男性が選ぶ「イケてる手土産」とは・京都に行ったら「ひ