【モデルプレス＝2024/09/08】俳優の成田凌が主演を務める読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『降り積もれ孤独な死よ』（毎週日曜よる10時30分〜）の最終回が8日に放送。成田からの放送後最速コメントが到着した。【写真】吉岡里帆＆成田凌の“妄想カップル”密着動画が話題◆成田凌主演「降り積もれ孤独な死よ」最終回放送主演の成田のほか、共演に吉川愛、小日向文世、萩原利久、佐藤大樹、野間口徹、山下美月、黒木メイサら演