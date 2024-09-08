兵庫県の斎藤元彦知事日本維新の会は、兵庫県の斎藤元彦知事の疑惑告発文書問題を巡り、辞職と出直し選挙を申し入れる方針を固めた。関係者が8日明らかにした。藤田文武幹事長が9日にも記者会見を開いて表明し、斎藤氏側に申し入れる。2021年知事選で、維新とともに支援した自民党は12日に辞職を申し入れる方針を既に決定。斎藤氏は辞職を否定しているが、厳しい立場に追い込まれた。告発文書は、斎藤氏のパワハラや贈答品受領