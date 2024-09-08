北京地下鉄五里橋車両段（車両基地）で作業員が検査車両の中でセンサーから送られたデータを入念にチェックしていた。北京地下鉄公司は今年から初となる市街鉄道総合検査車両の応用テストを行い、6号線の複数の専門的項目についての総合検査を実施した。中国新聞社が伝えた。検査車両は各種の検査機能が一体化し、高速で正確に検査が行える総合検査設備となっており、列車の下部と上部に取り付けられた検査装置とカメラにより輸送