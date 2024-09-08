俳優の堀田真由が主演を務める日本テレビ系新日曜ドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』（毎週日曜後10：30）の初回放送日が、10月6日に決定した。このほど、ティザー映像が公開され、一ノ瀬颯がクランクインを迎えた。【写真】超恋愛体質!?離婚を4回した母を演じる坂井真紀今作は、アメリカの作家のルイザ・メイ・オルコットが手がけた不朽の大ベストセラー『若草物語』が原案となる。「もしあの四姉妹が令和ニッポン