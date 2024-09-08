俳優の成田凌が主演を務める読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『降り積もれ孤独な死よ』（毎週日曜後10：30）の第10話最終回が、8日に放送された。元刑事・冴木仁（成田）を演じた成田からコメントが到着した。【場面写真】責任を感じ…殺されようとする蓮水花音（吉川愛）原作は、講談社『マガジンポケット』で連載中の漫画『降り積もれ孤独な死よ』（原作・井龍一氏、漫画・伊藤翔太氏）。未完の原作をもとに、オリジナ