めるる “めるる”こと生見愛瑠が７日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』に出演した。【写真】ミニスカ―コーデのめるる（全身）「Darich」のステージでは、ベージュのニットトップスに、白のプリーツミニスカート、そしてロングブーツを組み合わせたコーデで登場。もともと知られている美脚が映えるコーデでランウ