俳優の西島秀俊が８日放送のフジテレビ系「だれかｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演した。この日、ＭＣのムロツヨシに「３０年、役者生活してきて、影響を受けた方はいますか？」と聞かれ、「僕、北野武さんが子どもの頃から好きで。映画監督としても好きだし、俳優のビートたけしさんも好きなので」と答えた西島。「『Ｄｏｌｌｓ』で抜てきしていただいたのもあるし」と、２００２年の北野監督映画に主演した経験を回顧