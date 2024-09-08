WILD BLUE 山下幸輝、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向による新ボーイズグループWILD BLUEが７日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』に出演。WILD BLUE初パフォーマンスを行った後、囲み取材に臨んだ。