『スクリーム』×『サンクスギビング』なスラッシャーホラー『ファウンダーズデイ／殺戮選挙』（原題：Founders Day）が９月20日より公開されることが決定した。殺戮選挙、シビれるワード。2023年トロントアフターダーク映画祭で観客賞受賞した本作は、とある町の町長選をめぐる物語。ニューイングランドの平和な町で現職のブレア・グラッドウェルと挑戦者ハロルド・フォークナーは目前に迫った町長選をめぐり、激しく争っていた。