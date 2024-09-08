◇第13回U18アジア選手権日本−台湾（2024年9月8日天母）高校日本代表は8日、決勝で台湾に1−6で逆転負けを喫し、16年以来8年ぶりの優勝はならなかった。小倉全由監督は2桁安打した選手たちを称えた。初回に先制に成功したが、2回以降決定打がでなかった。それでもチームは台湾の7安打を上回る10安打とし、「選手たちは今日よく打ってくれたんですけど、思うようにいかなかった。みんな一生懸命やってくれたんで、大変な