「ルヴァン杯・準々決勝、広島１（ＰＫ１−３）２名古屋」（８日、エディオンピースウイング広島）ホーム＆アウェー方式のプライムラウンド準々決勝・第２戦が行われ、広島が２戦合計２−２でＰＫ戦の末に敗れた。史上３クラブ目のＪリーグ３冠の夢はついえた。敵地での第１戦を１−０で勝利した広島。有利な状況で第２戦に入ったが、前半９分に元広島・パトリックにゴールを決められた。後半は再三の好機を生かすことができ