脚本家の三谷幸喜氏（63）が、8日放送のフジテレビ系「だれかtoなかい」（日曜後9・00）にゲスト出演し、作品の出演俳優との関係性について語った。この日は俳優・西島秀俊（53）とのクロストーク。芸能界での交友関係に話が及んだ。西島は「何人か（交流が）あります」と答えたのに対し、三谷氏は「僕は一切ないです」と言い切った。「俳優さんと飲みに行って、良かったことは1回もない」。失笑する出演者たちに、「すごく