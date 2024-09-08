決勝で台湾に敗れた高校日本代表＝台北（共同）【台北共同】野球のU―18（18歳以下）アジア選手権最終日は8日、台北で決勝が行われ、高校日本代表は台湾に1―6で敗れて、準優勝となった。台湾は6大会ぶり3度目の優勝。日本は一回に1点を先制したが、二回以降は得点を奪えなかった。先発した今朝丸（兵庫・報徳学園）は三回途中2失点。継投した投手も抑えられなかった。3位決定戦は韓国がフィリピンに8―0で勝った。