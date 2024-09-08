【MLB】ドジャース ７-２ ガーディアンズ（9月7日・日本時間8日／ロサンゼルス）【映像】大谷、逆方向へ“幻の46号”ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でガーディアンズ戦に出場。6回の第4打席で、スタジアムのど肝を抜く逆方向への“幻の46号ホームラン”を放った。レフトフライに終わった一打だったが、30球場中10球場でフェンスオーバーとなる大飛球に「なんで逆方向にこんなに伸びるの？」とファンも驚いている