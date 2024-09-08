兵庫県の斎藤元彦知事らが内部告発された問題で、県議会第2会派の維新の会は8日、斎藤氏に辞職して出直し知事選を行うよう求めると明らかにした。斎藤氏への辞職要求は、最大会派の自民党が公明党、立憲県議らでつくるひょうご県民連合、共産党と合同で行う方向で調整しており、これで県議会全会派が辞職を求める見通しとなった。兵庫県議会の構成維新は8日、報道各社に対し、9日午後に斎藤氏に辞職要求の申し入れを行い、出直