４月にＡＫＢ４８を卒業した柏木由紀が８日までに自身のＳＮＳを更新。イベントオフショットを公開し、イメチェン姿を披露した。インスタグラムで「石川県の金沢で行われたアイドルフェス【かがやきフェス２０２４】に出演させていただきました〜」と報告。ピンクで統一したキュートな衣装にネームボードを持ち、ピースサインで笑顔をみせ「どの曲も盛り上がってくださってとっっても楽しいステージになりましたありがとうご