脚本家の三谷幸喜氏が８日放送のフジテレビ系「だれかｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演した。ＭＣの中居正広に対し、「中居さんの刑事ものってあるなと思って、自分なりにいろいろ考えたんですよ」と明かし、「制服警官の方が似合う、刑事よりも。田舎の駐在さんみたいな感じ。村の事件を解決するみたいな。そういうのやってみたいなと思いましたよ」と過去に主演ドラマの構想があったことを明かした三谷氏。これに対し