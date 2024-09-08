コストコで人気の「ロティサリーチキン」。お腹いっぱい食べて余ってしまったら、アレンジ料理を楽しみましょう！サラダやピラフなど、チキンのおいしさを楽しみ尽くすアレンジをご紹介します。▼骨まで活用！チキンカレーロティサリーチキンのほぐし身と、チキンの骨（鶏ガラ）を使った味わい深いカレー。残ったチキンを無駄なく使えるアイデアレシピです。 コストコロティサリーチキンのカレーby き〜ちゃん☆コストコのロティサ