大分県杵築市で７日、船の試運転に出港した男性が海に浮いているのが見つかりその後、死亡が確認されました。 事故があったのは杵築市守江の守江湾の沖合い、およそ1キロメートルの海上です。 大分海上保安部によりますと、７日午後6時15分ごろ、守江港の造船所の従業員から「男性が船の試運転のため出港したがしばらく戻ってこないので周辺を探したところ海上に浮かんでいるのを発見した」と通報がありました。 男性は港