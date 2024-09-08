大分県玖珠町の国道で８日、ワゴン車と大型バイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が亡くなりました。 事故があったのは玖珠町大隈の国道387号の交差点です。 警察によりますと、８日午前10時ごろ、道387号を玖珠インター方面に直進していた大型バイクに、脇道から国道に右折しようと進入してきたワゴン車が衝突しました。 この事故でバイクを運転していた倉田浩三さん（50）が意識不明の重体で日田市内の