俳優の中川大志さん（26）が6日、映画『夏目アラタの結婚』の公開初日舞台挨拶に柳楽優弥さん（34）、黒島結菜さん（27）らと共に登場。ブーケトスでイベントを盛り上げました。イベント冒頭、キャスト陣は会場中央の通路に登場。作品のタイトル“結婚”にちなみ、MCの合図で客席に向けて一斉に“ブーケトス”を行いました。ステージでの挨拶で中川さんは「ブーケ飛んできた方、大丈夫ですか？痛くなかったですか？」と気遣いを