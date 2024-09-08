（台北中央社）野球のU18（18歳以下）アジア選手権は8日、台北市内の天母野球場で決勝が行われ、台湾が6―1で日本を制して優勝した。8年前の前々回大会決勝で敗れた相手に雪辱を果たした。台湾は1次リーグを3勝0敗で勝ち抜いた。2次リーグでは日本に0−1で惜敗、フィリピンには9−0で快勝していた。台湾が同大会で優勝に輝くのは6大会ぶり3度目。（謝静雯／編集：荘麗玲）