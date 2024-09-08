（台北中央社）第2野党・民衆党主席（党首）の柯文哲（かぶんてつ）前台北市長が勾留されたことを受け、同党が主催する集会が8日夜、立法院（国会）に近接する台北市内の済南路で始まった。柯氏の逮捕や勾留に関する司法のプロセスに頼清徳（らいせいとく）総統が影響を及ぼしていると主張する同党は、支持者など集まった人々に対し、柯氏の潔白や司法手続きの公正を守る必要があるなどと訴えている。柯氏は先月31日、台北市内に建